Reisenplatz, una business unit dedicata ai gruppi per aiutare le agenzie

08:00

Reisenplatz ha aperto una nuova business unit dedicata ai gruppi. La novità, spiega in una nota il chief commercial officer della piattaforma b2b partecipata dal Gruppo Volonline, Norman Tassin, è nata “per soddisfare una precisa esigenza delle agenzie di viaggi, che chiedevano conferme immediate e pricing corretto per prenotazioni di camere superiori alle 5 unità, di solito il massimo consentito dai sistemi classici di prenotazione”.

Reisenplatz, continua il manager, “ha firmato accordi con fornitori come Dmc, catene alberghiere e singoli hotel e sviluppato accordi mirati che consentono ai suoi operatori di gestire anche fino a 20 camere per volta. Con questo servizio avvantaggiamo le adv che hanno necessità di ‘spacchettare’ il classico pacchetto di viaggio, sostenendoli nella prenotazione delle camere in caso di gruppi di piccole e medie dimensioni”.



La business unit gruppi consente di confermare pricing e prenotazione entro 24 ore, per richieste fino a massimo dieci camere. Per un numero maggior di unità, la conferma sale a 48 ore.

Le singole agenzie e i piccoli network possono così creare prenotazioni di camere e di pacchetti di viaggi in modo rapido e sicuro, presidiando il territorio con proposte competitive e garantite.