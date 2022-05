di Isabella Cattoni

09:35

Una clima da vera e propria ripartenza: dopo due anni di grandi difficoltà, l’evento RestArt organizzato dal Gruppo Gattinoni ha davvero il sapore di un nuovo inizio per tutti.

Finalmente in presenza, l’affollatissimo incontro di ieri sera presso l'Hub del Gruppo a Milano ha sancito l’ingresso in una nuova era. Nuova per progetti, investimenti e vision sul futuro.

Acquisizione importante

A sgombrare il campo da ogni possibile fraintendimento, il presidente Franco Gattinoni ha voluto fare chiarezza su quanto si vocifera da settimane: “Siamo in procinto di concludere un’importante acquisizione – ha detto il manager – notizia che sicuramente confermo ma che potrò annunciare ufficialmente solo a brevissimo. Purtroppo, la situazione richiede qualche giorno in più, ma a breve daremo un aggiornamento”.



Detto questo, il presidente ha posto l’accento su un lavoro che anche durante i mesi più duri della pandemia non si è mai fermato: “Fra mille difficoltà siamo andati avanti, abbiamo continuato a investire e ci siamo preparati alla ripartenza”. Che oggi, finalmente, è una realtà. Sono i numeri a testimoniarlo: “Stiamo assistendo a una crescita improvvisa e immediata, che per certi versi nessuno si aspettava – ha commentato il direttore generale Sergio Testi -. Attualmente l’orientamento dei viaggi si è spostato dall’Italia al mondo intero, concetto che si tramuta in un incremento delle vendite rispetto al 2019 che negli ultimi due mesi indica business travel a +15%, Mice a +20% e turismo in crescita dal 10 al 25% in base alle destinazioni”.

Semmai, emerge un problema di gestione delle pratiche, “che costa il 120% in più rispetto al periodo pre-Covid, imponendoci grandi sforzi che in parte vengono compensati dal costante sviluppo tecnologico”.

Proprio per sostenere la crescita – “in epoca pre Covid le agenzie Gruppo erano 1390; oggi sono 1430” sottolinea Gattinoni – il direttore marketing e comunicazione Isabella Maggi ha fatto focus sul progetto di riposizionamento e rebranding appena ultimato, che ha toccato tutte le business unit all’insegna del nuovo payoff “Esperienze da vivere”.

“Che si tratti di Mice, di business travel, di network o di viaggi leisure, abbiamo pensato a un’unica porta attraverso la quale si accede a esperienze diverse, da vivere in prima persona”.



“È giunto il momento di credere nella ripartenza – ha chiuso Gattinoni – cogliendo al volo le occasioni e creando positività. Il turismo organizzato sta tornando ad avere una sua centralità nella scelta dei viaggiatori. Il 2022 è ‘l’anno uno’ per guardare avanti e pianificare i prossimi 10-20 anni. Come Gruppo, dopo 38 anni di bilanci in attivo e due anni difficili, speriamo di avvicinarci quest’anno a numeri normali”.

Nella foto, Franco Gattinoni con un'opera a lui dedicata, parte del percorso pittorico artistico presentato durante la serata.