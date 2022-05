Debutta SloveniaVacanze.it: la piattaforma per le agenzie italiane

13:04

Pronta al debutto SloveniaVacanze.it, la piattaforma b2b dell’omonimo operatore incoming, che consentirà agli operatori italiani di prenotare l’intera offerta turistica della Slovenia: dai voli ai pacchetti di viaggio.

Nato da un’idea dell’imprenditore sloveno Božidar Dokl, il portale permetterà alle agenzie di viaggi di prenotare biglietti aerei (dall’Italia sono previsti voli diretti in partenza dal 30 giugno dagli aeroporti di Bolzano, Pisa e Napoli per Maribor), organizzare il viaggio, salvare il programma e stampare il preventivo personalizzato con il proprio brand.



La piattaforma consentirà di prenotare itinerari ed esperienze in tutta il Paese, scegliendo tra soggiorni benessere alle terme, vacanze al mare, in montagna e in città. L’offerta includerà anche hotel, glamping, servizi di guida e transfer, gite in giornata, escursioni di trekking e tour guidati in bicicletta.



Presenti anche pacchetti con partenza garantita comprensivi di voli, soggiorno e transfer.