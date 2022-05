Turismo esperienziale e incoming: nasce To Italy Group, tra tecnologia e travel planning

15:33

Nasce con un investimento iniziale di 5,5 milioni di euro il nuovo player dedicato al turismo esperienziale incoming: si tratta di To Italy Group - The Italian Experience, il gruppo creato con l’impegno finanziario di Cdp Venture Capital Sgr attraverso il Fondo italia Venture II - Fondo Imprese Sud e Smp Holding.

To Italy Group nasce dall’unione di ItalyXp.com, martkeplace di esperienze in Italia, che rappresenta il lato tecnologico della nuova realtà, insieme a FlorenceTown (già operativa in questa particolare tipologia di turismo) e Arno Travel, specializzato nell’onsite travel planning di lusso.



“Oggi il turista è sempre più ‘digitale’ - dichiara Saverio Castilletti, presidente di To Italy Group - e grazie al web ha accesso, al momento della pianificazione dell’itinerario, a una grande mole di informazioni sui luoghi da visitare; la sfida si è quindi spostata sul far conoscere al visitatore la cultura e le esperienze tipiche del nostro Paese”.



Il nuovo player si occuperà di escursioni a bordo di mezzi tipici, visiti in siti esclusivi, scuole di cucina territoriale e alla commercializzazione dei diversi prodotti su canali digitali. Il gruppo inoltre, si legge nella nota, “punta a investire nello sviluppo di strumenti tecnologici innovativi che permettano di far confluire in un’unica piattaforma la gestione end to end dell’intero processo di creazione, pianificazione, gestione e vendita di un completo itinerario di viaggio, facilitando l’esperienza di acquisto del cliente e al tempo stesso ottimizzando il lavoro degli operatori”.



Il tutto con un occhio di riguardo alla sostenibilità: “Ci troviamo in una nuova fase dove è fondamentale generare un turismo meno impattatante - Luca Perfetto, a.d. di To Italy - e che permetta ai nostri centri storici di rimanere vivi ed abitati, mentre sono visitati ed ammirati, trasmettendo la nostra cultura senza snaturarla o adattarla alle richieste del visitatore”.



Urbano Brini, chief of luxury travel di To Italy, aggiunge: "Questo progetto rappresenta un passo importante anche per la division Luxury del gruppo, settore che attualmente si trova in una fase di forte crescita. Dal primo giorno, verranno messe in opera progettualità volte a potenziare i processi di sviluppo tecnologico dell'organizzazione e allo stesso tempo sarà rafforzato il piano di investimenti sulle risorse umane per accompagnare la crescita di nuovi comparti come ville ed eventi”.