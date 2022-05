di Paola Trotta

Caro prezzi e prenotazioni, cambio d’approccio al mercato, evoluzioni aziendali, advance booking, il ritorno del cliente in adv, il prodotto Sardegna. Sono questi alcuni dei temi affrontati durante il talk show organizzato da Ota Viaggi in Sardegna nel corso dell’evento ‘Obiettivo X’ e moderato dal direttore responsabile di TTG Italia Remo Vangelista.

A discutere sul futuro del turismo Domenico Aprea, ceo di Ota Viaggi, Leonardo Massa, managing director Italia di Msc Crociere, Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways, Maria Paola De Rosa, responsabile vendita corporate, trade e digital Av di Trenitalia, e Alessandro Onorato, responsabile commerciale Gruppo Onorato Armatori, che si sono presentanti a una platea di oltre 200 agenti di viaggio per confrontarsi, condividere e fare il punto della situazione sulle diverse vision e prospettive del turismo italiano.



Il caro prezzi

Il tema del caro prezzi e di come superare le difficoltà ad esso collegate è stato uno dei driver del talk: “Dobbiamo essere tutti motivati a ripartire e quello dei costi è un tema che è veramente importante – ha spiegato Aprea -. Ognuno di noi ha una strategia. Noi siamo un'azienda familiare e per quest'anno ci siamo posti l’obiettivo di ritornare alla normalità, riempire il più possibile gli alberghi, abbinare il prezzo alla qualità. Parare il colpo e probabilmente mettere dei soldi nostri sul piatto per coprire i costi”.



I piani per il futuro

Anche Trenitalia interviene sull’aumento dei costi “che ha inciso sul caro carburante. Trenitalia – spiega De Rosa - ha puntato sulle energie rinnovabili per portare il prodotto ad un price point adeguato al mercato”. Il vettore ferroviario ha anche confermato l’importanza e la centralità del canale delle adv come punto di riferimento per la clientela.

Approccio competitivo sui prezzi e flotta snella per la neonata Ita Airways, che come riconfermato da Limosani “in termini di network siamo partiti con un approccio competitivo sui prezzi e una flotta snella, che da 52 aeromobili salirà a 76 entro fine anno, con l’ingresso in flotta dei nuovi Airbus 350”. Limosani ha sottolineato come Ita Airways rappresenti non un cambiamento rispetto al passato bensì la creazione di qualcosa di nuovo, che ha offerto la possibilità di poter resettare e crescere, basandosi sul solido know how precedente, “integrato con le nuove conoscenze e professionalità acquisite”. Sempre importante il ruolo delle agenzie, che incidono per circa il 65% sul fatturato aziendale.



Tariffe elastiche

Ancora tema prezzi al centro dell’intervento di Alessandro Onorato, che anche sul fronte dei trasporti in traghetto riconferma come “L’elasticità nei confronti delle esigenze e richieste del cliente è il focus su cui si basa il Gruppo Onorato Armatori, puntando a lavorare sulla stagionalità e a sfruttare al meglio l’estate, nonostante si sia persa una fetta di mercato estero non più recuperabile”.



Focus Sardegna

Sulla Sardegna, prodotto di punta di casa Ota Viaggi, interviene Aprea: “Se guardo ad altre isole del Mediterraneo, penso a quelle spagnole che stanno molto avanti, noi in Sardegna dobbiamo fare tanto. Ci vuole il coinvolgimento di tutte le parti. In Sardegna abbiamo un maggior numero di camere, ma questo non significa niente, possiamo lavorare solo grazie alla sinergia con tutti i vettori, aerei, marittimi, ferroviari”.



Infine, anche lo sviluppo tecnologico è stato un tema che ha coinvolto i relatori: secondo Leonardo Massa “la pandemia ha accelerato i processi, rendendo tutti più digitali e spingendo Msc Crociere a cercare di anticipare le evoluzioni globali relative al mercato”.



