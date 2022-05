Oltremare rilancia sull’incoming: arrivano le suite di charme in centro a Milano

08:46

Il gruppo Oltremare / Caleidoscopio amplia l’attività al di là dell’outgoing e rilancia con il segmento incoming, con un progetto nel settore ricettivo. L’operatore ha annunciato le ‘Duomo Smart Suites’, una serie di soluzioni di charme in centro a Milano.

La struttura, situata nelle vicinanze di piazza Duomo e della Torre Velasca, è stata progettata per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori sofisticati. In totale sono 11 le suites disponibili, che offrono i comfort delle moderne camere d’albergo; tutte le unità dispongono di accesso indipendente e automatizzato. Le sistemazioni sono prenotabili anche tramite il dmc incoming Scenario Italia.



“La nostra azienda opera a 360° nel mondo del comparto turistico - commenta Cristiano Uva, consigliere d’amministrazione Caleido Group Spa -, e nell'ambito della strategia del Gruppo stiamo riservando un’attenzione particolare anche alla ricettività. In particolare, Milano (che è un’importante hub internazionale) attira un numero sempre crescente di turisti da ogni parte del mondo, generando un volume significativo di business legato alla moda, al design ed agli affari. Questa clientela ha esigenze ed aspettative (e budget, ovviamente) di alto livello”.