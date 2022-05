Appuntamento con il Fisco: tutte le scadenze di giugno

10:12

Inizia un mese caldo per i contribuenti. Sono 141, esclusi i tributi locali, le scadenze fiscali in programma a giugno.

Tra i principali appuntamenti con il Fisco, segnalati da ilsole24ore.com, la prima data importante da fissare in calendario è quella del 16 giugno, giorno in cui dovrà essere versato l’acconto Imu 2022.



Nella stessa giornata i datori di lavoro saranno tenuti a versare le ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.



Tax day e dichiarazione Covid

Il 30 giugno è il Tax Day per 4 milioni di partite Iva e scade uno degli adempimenti che preoccupa maggiormente i contribuenti: si tratta dell’autocertificazione degli aiuti Covid, per il monitoraggio delle risorse ricevute, come previsto dal decreto Sostegni. Il Ministero dell’Economia ha rigettato, infatti, la richiesta di alcune categorie produttive di far slittare la scadenza a settembre. L’omessa o infedele dichiarazione potrebbe avere risvolti penali.



Dopo vari rinvii è fissato sempre per il 30 giugno anche il termine per restituire il saldo 2019 e il primo acconto 2020 dell’Irap, per cui era stato disposto l’esonero dal decreto Rilancio.



L’ultimo giorno del mese dovrà essere inoltre inviata telematicamente la dichiarazione sull’imposta di soggiorno per il 2020 e il 2021.