di Cristina Peroglio

08:25

Era il 1982, un 10 giugno, quando Nedo Soldaini, dopo diversi anni passati a lavorare nelle aziende del turismo, decide di proseguire da sé, e apre a Empoli la Eclisse Viaggi, coinvolgendo nel progetto, come vero e proprio ‘ragazzo di bottega’, il nipote Andrea Simoncini (nella foto).

E il prossimo 10 giugno Simoncini, che nel 1993 ha rilevato l’agenzia dallo zio, festeggerà con una serata al Bagno Angelo di Forte dei Marmi i primi 40 anni di quest’azienda che lo ha visto crescere e che lui ha fatto crescere.



“Non voglio incensarmi da solo – racconta Simoncini, che ha dalla sua i modi di un signore d’altri tempi accompagnati dalla gentilezza e da una sana autoironia – ma questo traguardo è davvero importante per chi, come me, ha iniziato timbrando i cataloghi. E mi onora sapere che alla festa per la mia agenzia parteciperanno diverse personalità del mondo del turismo. Non mi sembra vero”.



Portare avanti un’agenzia di viaggi, in questi tempi difficili, è un’impresa. Farla crescere per 40 anni di fila, è un’impresa ancora più grande. Il segreto? “Quando ho rilevato l’agenzia da mio zio, ho pensato a un approccio ai viaggi che mi appartenesse – dice -. Così, mi sono tolto dalla guerra dei prezzi, e ho deciso che la nostra caratteristica sarebbe stata la cura del cliente, il servizio di qualità, anche a costo di perdere qualche viaggio”. Così, racconta Simoncini, “la clientela si è quasi formata sulla nostra agenzia, si è autoselezionata e ora le nostre pratiche sono consistenti. Questo approccio ci ha salvati anche dall’esplosione di internet e del fai da te: che siano 3 giorni a Parigi o 32 in tour all’altro capo del mondo, noi forniamo un servizio personalizzato e 24 ore su 24”.



Si schermisce quando si parla di target alto. “Noi siamo su strada – dice – serviamo tutti e facciamo un po’ di tutto, ma sì, in effetti, col passare del tempo e grazie soprattutto al passaparola, abbiamo iniziato ad avere fra i clienti calciatori, allenatori, qualche attore. E poi, il 50% della nostra clientela è fuori dalla Toscana”. Clientela che viene seguita in prima persona: “si prende il treno e si va a trovarli: così nascono i nostri viaggi”.



Come è cambiato il mondo

Negli anni, l’agenzia si è specializzata sull’Estremo Oriente: “Abbiamo un ufficio a Bangkok per seguire al meglio l’area e i viaggiatori che facciamo arrivare, ma abbiamo anche un referente a Miami per gli Stati Uniti. E un piccolo movimento incoming che arriva anche questo dall’Oriente e dagli Usa, 150-200 persone l’anno che ci vengono a trovare in Italia”.



Ma il tema, secondo Simoncini, non è la conoscenza di una specifica area a discapito delle altre. “Il mondo del turismo è cambiato, ma non è solo peggiorato – dice -. I clienti che arrivano sono decisamente più informati e questo serve da sprone per documentarsi, per essere al passo con i tempi. È un confronto che ci porta ad essere più preparati”.



E il mondo è cambiato un’altra volta con la pandemia, “ma solo fino a un certo punto. Se è vero che negli ultimi mesi dello scorso anno vedevamo più gente affacciarsi anche per viaggi che ormai si organizzano con il fai da te, oggi il clima è già tornato a una specie di normalità, e, salvo che per itinerari impegnativi, le persone sono più fiduciose nelle proprie capacità e tornano a cercare di cavarsela da soli”.



Malgrado questo, Eclisse Viaggi ha assistito a un vero rimbalzo nel desiderio di viaggiare e nelle pratiche concluse. “Sicuramente è tornato a concedersi un viaggio chi ha buone possibilità economiche – dice Simoncini – ma anche chi può spendere meno mi sembra che voglia cogliere l’attimo. In sostanza, ci si concede un viaggio fintanto che ce lo si può permettere, perché non si sa cosa riserverà l’autunno o l’anno a venire”.



A tutti i clienti, Eclisse Viaggi offre cura e servizio di qualità. “Perché noi siamo piccoli – dice Simoncini - ma facciamo cose da grandi”.