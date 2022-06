Destination Italia nell’ecommerce con Dig-Italy: così unirà turismo ed eccellenze italiane

10:55

Destination Italia entra nell’ecommerce con Dig-Italy, nuova startup innovativa e market maker di prodotti italiani di eccellenza.

I servizi della nuova realtà ecommerce saranno integrati nel portfolio Destination Italia - che rappresenta la maggioranza relativa di Dig-Italy con il 47% delle quote sociali - per la creazione di un “polo del turismo tech”, in grado di offrire ai turisti internazionali l’accesso a una grande vetrina di prodotti e servizi dell’eccellenza made in Italy.



I piani

“Dig-Italy rappresenta la risposta al piano strategico a medio termine di Destination Italia, che prevede di coniugare e mettere a sistema il turismo con lo shopping di prodotti di alta qualità italiana - spiega in una nota Secondina Ravera, presidente e maggiore azionista di Destination Italia -. In questo comparto, la competenza e la professionalità dei soci Arrigo Montella, Sila Mochi e Giorgio Mochi che assieme a noi hanno deciso di intraprendere questo percorso faranno la differenza”. Il progetto, aggiunge Dina Ravera, “prevede la realizzazione di una piattaforma digitale che consentirà al turista arrivato in Italia grazie a Destination Italia, di georeferenziare territorialmente tutte le ‘Esperienze’ presenti nel nostro catalogo - assieme a quelle di Sono Travel Club (il nostro brand per il turismo ‘incoming’ di lusso già indirizzato a viaggiatori HNWI) - per esperienze esclusive con soluzioni di viaggio uniche, costruite su misura, che si trovano nelle vicinanze del turista in un tragitto massimo di 1 ora, potenzialmente interessanti che comprendono: visite a Borghi straordinari poco conosciuti, possibilità di degustazioni nei luoghi di produzione delle migliori qualità dei prodotti gastronomici italiani, pranzi e cene da non dimenticare, visita ad artigiani per prodotti di alta qualità, shopping, etc). Il Portale DIG-Italy metterà a disposizione del turista anche tutti i prodotti acquistabili online tipici di quel territorio”.



Nei prossimi 3 anni, Destination Italia intende estendere l’iniziativa di Dig-Italy al di fuori dei confini nazionali posizionando Dig-Italy quale leader di mercato per l’offerta online di prodotti e servizi dell’eccellenza italiana.