08:35

Parte dalle agenzie l'estate di Futura Vacanze. L'operatore ha accolto gli adv al Futura Club La Praya di Pizzo Calabro (nuova struttura del catalogo) per l'ultimo educational prima dell'inizio della stagione estiva, un evento cruciale per riportare il trade a toccare con mano il prodotto.

“Negli ultimi 2 mesi abbiamo coinvolto circa 500 adv nei nostri educational - ha spiegato Francesco Maio, direttore vendite di Futura Vacanze -. Nella prima fase ci siamo focalizzati sull'estero con Sharm el-Sheikh, Marsa Alam e Porto Santo, durante la seconda, invece, sul Mare Italia”.



Nelle prossime settimane, il t.o. porterà avanti la campagna 'A tu per tu' che pone l’accento sulle adv, aggiungendo dunque ulteriori iniziative.



Due anni di sviluppo

Nonostante la parentesi difficile vissuta da tutto il comparto turistico, Futura Vacanze ha implementato il piano aziendale di crescita e sviluppo, sempre più focalizzato sui Futura Club.



“In pochissimi anni abbiamo fatto passi da gigante, in un momento in cui il Mare Italia era diventato l'unico prodotto vendibile”, sottolinea Maio. “Da una parte questa situazione ci ha aiutato, ma allo stesso tempo ha spinto chiunque a concentrarsi su questo prodotto e a cercare di reperirlo, noi ci siamo riusciti in virtù della nostra esperienza sul segmento”.



Negli ultimi 2 anni, il t.o. ha deciso infatti di concentrare il proprio business su una ventina di strutture e ha inserito nella propria programmazione prodotti importantissimi come il Futura Club Baia Di Conte e il Futura Club Colostrai in Sardegna, il Futura Club Barone Di Mare in Puglia e il Futura Club La Praya in Calabria. G.G.