Viaggi fantasma: agenzia intasca gli acconti e si rende irreperibile

Oltre 300 viaggi venduti che non saranno mai effettuati. Dubai, Mikonos, Sharm: il richiamo delle mete più in voga del momento era forte, ma i sogni si sono infranti nel giro di qualche settimana. Un'agenzia di viaggi di Gragnano, infatti, si sarebbe resta irreperibile dopo aver intascato gli acconti della clientela. Una situazione che, come racconta repubblica.it, ha portato al sequestro di tutto il materiale del punto vendita da parte delle forze dell'ordine.

Le prime segnalazioni erano arrivate qualche tempo fa, quando i primi clienti si erano accorti che, nonostante il rilascio di voucher e documentazione, delle loro prenotazioni non c'era traccia. Da una settimana, i titolari risulterebbero irrangiungibili.



Ora, tramite documenti e computer sequestrati nel punto vendita, le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la rete dei contatti dell'agenzia di viaggi.