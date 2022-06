Kappa Viaggi: “Vediamo una ripresa delle prenotazioni sul Marocco”

14:22

“Stiamo già vedendo una ripresa delle prenotazioni verso la destinazione, sia per quanto riguarda i soggiorni che i tour”. Così Michele Mazzini, direttore generale di Kappa Viaggi, traccia in una nota l’andamento delle richieste sul Marocco, a poche settimane di distanza dalla riapertura delle frontiere e dalla revoca dell’obbligo di test prima della partenza.

Proprio dal Paese è di recente ripartita l’attività formativa dell’operatore. Il 22 e il 30 maggio scorsi, infatti, l’operatore ha invitato una quarantina di agenti del network Bluvacanze nella destinazione, per due mini tour alla scoperta della cultura marocchina, realizzati in collaborazione con l’Ente del Turismo del Marocco e Royal Air Maroc.



Una full immersion di 3 giorni, che aveva come scopo, spiega Mazzini, “quello di rimettere il Marocco al posto che merita. Questa destinazione - continua - è una priorità per Kappa Viaggi, che dal 2019 aveva già iniziato varie collaborazioni con l’Onmt et la Ram”.