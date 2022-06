eDreams ODIGEO, 3 milioni di iscritti per il programma Prime

08:00

Prime, il programma di abbonamento ai viaggi di eDreams ODIGEO, ha raggiunto il traguardo dei 3 milioni di iscritti. Lanciato per la prima volta in Francia nel 2017, il servizio offre agli abbonati di 9 Paesi l’accesso a sconti esclusivi e promozioni su voli, hotel e autonoleggio.

Oltre ad avere accesso a offerte e itinerari di viaggio introvabili altrove, i membri Prime possono beneficiare anche di esperienze personalizzate e di un servizio di assistenza clienti prioritaria 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



“Siamo incredibilmente orgogliosi di aver raggiunto un altro traguardo storico con Prime – commenta in una nota Dana Dunne, ceo di eDreams ODIGEO -. La crescita continua ed esponenziale dei nostri abbonati dimostra che questo servizio ha un’offerta vincente e un grande appeal sui consumatori. Il modello di abbonamento nel settore di viaggio è una proposta unica per i clienti che offre i massimi livelli di comodità, personalizzazione, flessibilità e scelta ai viaggiatori di tutto il mondo. Siamo sulla buona strada - conclude Dunne - per raggiungere 7,25 milioni di abbonati nell’anno fiscale 2025 e siamo entusiasti di quello che ci riserverà il futuro”.