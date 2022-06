Torna la voglia di Europa, le cifre dell’analisi Volagratis

14:45

Un aumento a tripla cifra rispetto agli stessi mesi del 2021, ma soprattutto il ritorno dei viaggi in Europa. Volagratis.com porta le prove numeriche di quella che si conferma l’estate della ripresa. Per luglio e agosto, infatti, le prenotazioni segnano un incremento di 363 punti percentuali rispetto all’estate 2021 e un aumento del 14% della spesa media per i pacchetti volo+hotel, che si attesta sui 1890 euro.

Ma non solo: se nell’ultimo biennio l’attenzione è stata rivolta soprattutto al Belpaese, per l’estate 2022 la maggior parte degli italiani ha scelto di cambiare rotta e di volare verso mete europee (81%), mentre solo il 11% rimarrà all’interno dei confini nazionali. L’8% ha optato invece per destinazioni intercontinentali. Che si parli di vacanze all’estero o in Italia, a guidare il podio delle tipologie di alloggi ci sono gli hotel (75%), seguiti da appartamenti e aparthotel (17%), resort (4%), bed and breakfast (1%) e guest houses (2%).



Le mete più richieste

Ma qual è il podio delle mete più gettonate? Al primo posto troviamo Maiorca (che segna una crescita del +25% rispetto al 2019), seguita da Malta (+27%) e da Barcellona a più 11%. In aumento, rispetto al 2021, la Sicilia (+93%) e la Sardegna (+91%).

Un accenno, infine, ai tempi di prenotazione: ora, secondo l’analisi di Volagratis, avvengono con 94 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza, contro i 110 del 2019. Rimane invece invariata la durata delle vacanze: 7 giorni nel 2022, come nel 2019.