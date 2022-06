Ectaa, cambio al vertice: Frank Oosdam eletto presidente

15:31

Frank Oosdam è il nuovo presidente di Ectaa (European Travel Agents and Tour Operators Associations). L’elezione è avvenuta nel corso dell’ultima assemblea dell’associazione, che si è conclusa oggi a Nicosia.

Oosdam, originario dei Paesi Bassi, succederà a Pawel Niewiadomski e resterà in carica per due anni.



Eletto vicepresidente Heli Mäki-Fränti (Finladia), mentre Marios Kammenos (Grecia) è stato riconfermato nel ruolo di tesoriere.



“Sono molto onorato di essere eletto - ha commentato Oosdam -. L’industria dei viaggi e del turismo in Europa deve affrontare molteplici sfide. La pandemia di Covid-19 non è finita e la guerra in Ucraina, l’aumento dei prezzi dell’energia e la carenza di manodopera qualificata stanno esercitando ulteriore pressione sulle compagnie di viaggio. La mia prima priorità - continua - sarà quindi lavorare con i leader politici e i partner del settore per definire il quadro giusto, affinché il nostro settore possa riprendersi dagli ultimi due anni e essere in grado di operare. Allo stesso tempo, sono fermamente convinto che le compagnie di viaggio dovrebbero dare alla sostenibilità un ruolo di primo piano nella loro strategia aziendale. Questo è il motivo per cui Ectaa aiuterà attivamente i suoi membri a fornire il giusto supporto alle aziende per agire il più rapidamente possibile”.