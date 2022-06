16:41

In linea con le aspettative di Civitatis, quest'anno il mese di maggio ha fatto registrare un record, battendo i dati di aprile in tutti i mercati. Non solo, maggio è stato per Civitatis il miglior mese di sempre, superando luglio 2019, con una crescita di oltre il 70% rispetto a maggio 2019.

In particolare, in maggio Civitatis ha aumentato del 185% il numero di turisti italiani rispetto allo stesso mese del 2019.

La città più scelta è stata Roma, dove nel mese di maggio si è concentrato il maggior numero di prenotazioni per quanto riguarda il mercato italiano. Anche Napoli, Firenze e Venezia sono tra le mete preferite degli Italiani. Con la riapertura dei confini e la possibilità di viaggiare in modo sicuro, il 65,45% dei turisti del Belpaese ha scelto di viaggiare all’estero. Lisbona, Barcellona, Parigi e Budapest sono state le mete estere più richieste in maggio.



Alberto Gutiérrez Pascual (nella foto), ceo e fondatore di Civitatis, è "felice di vedere che il turismo non solo si sta riprendendo, ma sta raggiungendo livelli record". Gutiérrez racconta che è “orgoglioso di poter dire che il mese di maggio è stato il migliore della nostra storia. Nonostante questo vogliamo continuare a crescere e in giugno vogliamo superare il 75% di crescita rispetto a giugno 2019, aumentando un po' quella curva che sembra quasi impossibile da modificare. È difficile, ma so che ce la faremo".