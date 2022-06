Visitare il Polo Nord a bordo di un dirigibile extralusso: la proposta OceanSky Cruises

19:29

OceanSky Cruises pianifica itinerari al Polo Nord davvero unici nel loro genere. Con partenze settimanali da Longyearbyen, nelle Svalbard, le spedizioni dovrebbero partire tra il 2024 e il 2025 nel periodo tra maggio e ottobre.

Pubblicità

Il viaggio si svolgerà a bordo di un dirigibile di extra lusso dotato di lounge, finestrini panoramici e otto cabine luxury per vivere quest’avventura in modo comodo e personalizzato.



Un tour di 38 ore al costo di 210mila dollari a coppia, durante il quale i passeggeri avranno la possibilità di visitare alcuni tra i luoghi più remoti del pianeta senza rinunciare al piacere di un drink e una cena.



Come riporta simpleflying.com, questo hotel sospeso iper sostenibile consentirà di scoprire il Polo Nord in modo ‘slow’, ammirandone la natura e i paesaggi incontaminati.