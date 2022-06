Move sponsor della Meltemi Beneteau Oceanis 373 per la Rolex Giraglia Cup

13:02

Move sale a bordo della Rolex Giraglia Cup. Fino al 18 giugno l’azienda sarà sponsor della Meltemi Beneteau Oceanis 373, imbarcazione che negli ultimi anni ha collezionato importanti risultati.

La sponsorizzazione è in linea con i valori della società guidata da Ezio Birondi, che, spiega l’azienda in una nota, “ha nel Dna il rispetto dell’ambiente e fa del gioco di squadra la sua formula vincente”.



Per l’azienda – continua la nota – sponsorizzare oggi la ‘Meltemi’ significa immergersi in un perfetto mix di sport, agonismo, fair play, sostenibilità, glamour e ‘joie de vivre’. Tutti valori sani, promettenti e vincenti, che molto hanno in comune con i principi del team Move”.