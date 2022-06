08:35

La scommessa long haul di Ita Airways, la ripresa dell’incoming. Il ritorno del Caffè con il direttore con il ceo di Ota Viaggi, Domenico Aprea, e le anticipazioni sull’edizione 2022 di TTG, SIA e SUN. E ancora l’estate di Futura Vacanze, il lusso targato Msc e la Travel Guide Mediterraneo. Questi alcuni dei temi contenuti sull'ultimo numero di TTG Magazine, disponibile anche online nella digital edition. Di seguito una breve rassegna:

Ita Airways, scommessa lungo raggio

Il Sudamerica è un mercato strategico per Ita Airways. Lo dimostra il lancio delle nuove rotte su Buenos Aires e San Paolo da Roma Fiumicino. Il volo per l'Argentina viene operato con l'Airbus A350 dedicato a Roberto Baggio. Ed è stato proprio il 'Pallone d'oro' a tagliare il nastro insieme a Carlo Brizarelli, direttore delle operazioni di terra di Ita Airways e Davide D'Amico, direttore corporate communications Ita… (continua nella digital edition)



Italia, ripresa travolgente

Una ripresa vorticosa, che ha quasi travolto un mondo del turismo non ancora strutturato per accogliere flussi così cospicui. È questa la fotografia che tracciano gli operatori incoming della ripartenza del turismo in Italia, che soprattutto nel mese di maggio ha avuto un'impennata senza precedenti, superando anche i numeri del 2019... (continua nella digital edition)



Caffè con il direttore – Aprea: “E’ ora di investire”

Seduto sui gradoni dell'anfiteatro del Palmasera di Cala Gonone Domenico Aprea ascolta il suo direttore commerciale Massimo Diana 'caricare' le agenzie. La stagione è partita bene ma servirà un grande sostegno delle adv per tornare ai livelli di eccellenza del 2019... (continua nella digital edition)



TTG, SIA e SUN: il grande ritorno

Considerato l'andamento delle vendite e il ritorno in grande della domanda da tutti i segmenti tradizionali degli espositori "possiamo tranquillamente dire che l'edizione 2022 di TTG Travel Experience, SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style sarà ai livelli pre pandemia". Così Gloria Armiri, group brand manager divisione turismo & hospitality di IEG, traccia... (continua nella digital edition)



Futura Vacanze dà il via all’estate

Futura Vacanze dà il via all'estate 2022 chiudendo il ciclo di educational degli ultimi due mesi al Futura Club La Praya di Pizzo Calabro. Dopo aver incontrato circa 500 agenti di viaggi, il t.o. inizia ufficialmente la stagione 'calda' e lo fa proprio da una delle nuove strutture presenti in catalogo... (continua nella digital edition)



Msc, un passo nel lusso

Verso le energy ships. Con la cerimonia di float out di Explora I, la prima nave del brand lusso Explora Journeys del Gruppo Msc , comincia una nuova era per le crociere. "Il tocco delle acque avvenuto nei cantieri di Monfalcone - afferma Pierfrancesco Vago, executive chairman cruise division di Msc Group… (continua nella digital edition)



Travel Guide Mediterraneo: i due volti della ripresa

Più volumi e meno margini. Se ci fosse bisogno di uno slogan per riassumere l'andamento della prima estate degli italiani senza restrizioni e del ritorno in forze di tutte le mete del Mediterraneo sarebbe sicuramente questo. Tante richieste, una voglia matta di tornare a viaggiare, insieme alla crescita delle… (continua nella digital edition)