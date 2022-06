di Silvana Piana

08:58

“Sono convinto che le persone vengono da noi perché hanno bisogno di rassicurazioni”. Andrea Comaschi, contitolare dell’agenzia Prossima Meta di Castel Mella, in provincia di Brescia, è uno degli agenti di viaggi che ha preso parte alla convention Verastore al Cala Ginepro Resort & Spa di Orosei, organizzata da Veratour per far conoscere le nuove strutture in Sardegna. Un incontro che è stata anche l'occasione per fare il punto sul ruolo delle agenzie e le opportunità per la distribuzione nella stagione della ripresa.

“Sono sempre a favore della formazione - aggiunge Comaschi, riferendosi all'evento organizzato dal tour operator -. Può essere un plus nei confronti del cliente che entra in agenzia. È importante potergli dire 'io ci sono appena stato', perché questo lo tranquillizza”.



La ripresa delle operazioni

Nell’estate della ripartenza è fondamentale possedere gli strumenti giusti per il sospirato ritorno al business. “Il riavvio è stato un periodo parecchio complicato - fa notare Stefania Marini, titolare Tropico Latino Viaggi di Corte Franca, in provincia di Brescia -, anche soltanto per il fatto di riprendere il ritmo del lavoro e per l’ansia di essere sempre aggiornati sull’evolversi delle situazioni. Ma questo ha fatto sì che, anche nei momenti in cui non c’era praticamente nulla da vendere o da raccontare sui social, le persone abbiano visto che noi comunque c’eravamo. E così ora raccogliamo i frutti”.



Per Simonetta Lorenzini, titolare Another Globe Lorenzini di Maranello, in provincia di Modena, “quando siamo ripartiti sembravamo più un ufficio visti e informazioni che non un’agenzia viaggi! Poi il lavoro è ripreso, e la difficoltà più grossa è stato reperire posti, tariffe e riuscire a garantire qualità”. In uno scenario complicato la fiducia diventa protagonista. “Abbiamo l’80 per cento di fidelizzati - racconta Catia Longari, amministratrice dell’agenzia Viaggi Cecco di Luino, in provincia di Varese -. Sono persone che vengono da noi spesso senza avere un’idea di dove vogliano andare in vacanza, ma che si fidano dei nostri suggerimenti. Dopo il periodo della pandemia sono arrivati anche diversi clienti nuovi. Alcuni vengono per farsi fare preventivi e poi non concludono, ma in questi casi entra in gioco la bravura a intuirlo di chi sta al front office”.