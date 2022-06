09:09

"La vendita diretta è ovvio che non ci faccia piacere, ma noi lavoriamo con una clientela che chiede consulenza, ed è a questa che noi teniamo". Sabrina Pietralunga, contitolare della Suite 152 di Parma, non è impensierita dalla strategia commerciale a doppio binario che Veratour ha intrapreso per far crescere da un lato le agenzie Verastore e dall'altro una piccola fetta di clienti 'online-addicted'.

"Va comunque detto - aggiunge - che arriviamo da un momento così particolare che era quasi inevitabile. La notizia non è arrivata del tutto inaspettata".



Meno propenso a fare concessioni è Andrea Comaschi, contitolare di Prossima Meta di Castel Mella, in provincia di Brescia: "Se non si mantiene una cosa detta e ripetuta tante volte, non è positivo. Ma ognuno nella propria azienda deve essere libero di intraprendere le strategie che crede. Sono comunque convinto che il cliente che viene in agenzia lo fa perché si fida delle persone e non della 'macchina' dove si possono vedere semplicemente fotografie e prezzi".



Per Simonetta Lorenzini, titolare Another Globe Lorenzini di Maranello "il discorso vendita diretta ha toccato un po' tutti, perché, a ogni evento Veratour, sottolineavano che le agenzie erano la loro unica forza di vendita. Pur comprendendo le ragioni, personalmente ho detto loro che, se tutti gli sforzi fatti per creare l'e-commerce li avessero puntati sulle agenzie, probabilmente avrebbero ottenuto lo stesso risultato o anche di più".



Posizione più morbida quella di Mara Spada, responsabile commerciale della Tuttotondo Viaggi di Anzio: "Con Veratour ci troviamo bene. Sono al nostro fianco, e questa è la cosa più importante, perché c'è bisogno del professionista che sappia ben posizionare, ben dirigere e dare consigli per l'utente finale". S.P.