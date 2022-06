08:35

Cambia il calendario fiscale di giugno. L’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del Decreto Semplificazione ha portato alla revisione di alcune scadenze, alcune delle quali toccano da vicino il settore del turismo.

La prima importante modifica riguarda l’inoltro delle autodichiarazioni per gli aiuti Covid ricevuti negli ultimi due anni, inizialmente fissata per il 30 giugno. La nuova data, riporta ilsole24ore.com, potrebbe cadere il 31 ottobre 2022. Ma l’ufficialità avverrà solo attraverso una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate mediante un provvedimento ad hoc.



Imu e imposta di soggiorno

Slittano anche le dichiarazioni Imu: la data passa così dal 30 giugno al 31 dicembre 2022. Mentre è fissata ora per il 30 settembre 2022 la scadenza per l’invio delle dichiarazioni per l’imposta di soggiorno.



Slitta nella stessa data il termine ultimo per trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva.



Per le pagelle fiscali per le partite Iva, invece, sono stati estesi anche al 2022 i correttivi per la pandemia già previsti per il 2020 e il 2021.