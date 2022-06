10:07

Nessuna restrizione per gli ingressi turistici in Egitto. Il Paese cerca di sfruttare al massimo la ripresa del settore e apre le porte a tutti i viaggiatori internazionali mettendo fine al divieto di ingresso in mancanza di un test negativo da effettuare entro le 72 ore precedenti all’arrivo oppure un certificato di vaccinazione completo.

Secondo quanto riportato da ttgmedia, la decisione sarebbe stata presa al termine di una riunione straordinaria tra il primo ministro Moustafa Madbouly e i membri del Comitato supremo per la gestione dell’epidemiologia e della crisi pandemica sanitaria.



La destinazione nelle ultime settimane ha fatto registrare un importante aumento della domanda da tutti i mercati di riferimento e anche per quanto riguarda l’Italia il mercato fa segnare un netto incremento dei viaggi in particolare sul Mar Rosso.