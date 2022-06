Expedia espande il programma Taap a 53 nuovi mercati

09:21

Sono 53 in Europa, Caraibi, America Latina e Medioriente i nuovi mercati in cui Expedia Group sta espandendo Expedia Taap, il programma che offre ai consulenti un'ampia gamma di offerte di viaggio, tra cui oltre un milione di strutture, prodotti di viaggio, 200mila attività, 175 autonoleggi e 500 compagnie aeree.

"I consulenti svolgono un ruolo fondamentale nell’ecosistema globale dei viaggi - ha dichiarato Robin Lawther, senior director Taap di Expedia Group -. Infatti, più di 35mila agenzie contano su di noi per gestire le prenotazioni. Proponiamo loro incentivi competitivi e un facile accesso alle nostre offerte di viaggio, per aiutarli a massimizzare le opportunità di guadagno e soddisfare le esigenze dei viaggiatori in quella che si prevede sarà la stagione turistica più intensa degli ultimi anni". Secondo una ricerca di Expedia Group, infatti, più di tre quarti (76%) delle persone ha intenzione di fare in media tre viaggi nel corso del prossimo anno.



Nuovi incentivi

Sono stati inoltre ideati nuovi incentivi e promozioni per aiutare i consulenti a massimizzare i loro potenziali guadagni nei mesi di maggior afflusso turistico. Con Summer Sale, ad esempio, i consulenti Taap di Expedia in Italia possono offrire ai viaggiatori un risparmio di oltre il 15% su migliaia di hotel in tutto il mondo per le prenotazioni effettuate tra il 6 luglio e il 7 agosto 2022.



Inoltre, i consulenti di viaggio in Italia riceveranno ulteriori incentivi per le prenotazioni sulle strutture Premium Plus. L'offerta è valida per le prenotazioni effettuate tramite Expedia Taap fino al 3 luglio 2022.