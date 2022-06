L’estate di Travel Expert: numeri in crescita

12:22

Numeri in crescita per Travel Expert. Il network di consulenti di viaggio si appresta ad affrontare la stagione estiva con tutti gli indicatori in miglioramento: in aumento sia la squadra di Personal Travel Expert sia le prenotazioni.

“Stiamo finalmente raccogliendo i frutti del lavoro svolto in questi due anni - spiega in una nota Luigi Porro, co-founder di Travel Expert (nella foto) -. Dalla metà di febbraio in poi abbiamo assistito a una progressiva ripartenza e da metà aprile le prenotazioni superano costantemente lo stesso periodo del 2019”.



Le prenotazioni

Sul fronte delle prenotazioni, il Mediterraneo si conferma al top delle preferenze per l’estate, trainato dal Mare Italia. Bene anche Grecia e Spagna. Ma l’aumento dei prezzi favorisce il Mar Rosso e la Tunisia, storicamente più competitive.



Sul lungo raggio, Stati Uniti e Maldive registrano il maggior numero di richieste.



Ancora disagi

C’è voglia di viaggiare, dunque, ma, precisa Porro, “non si può ancora parlare di normalità, la crisi ha lasciato cicatrici profonde nella filiera e questo costringe gli agenti di viaggi ad un vero e proprio percorso ad ostacoli per la conclusione della vendita. Notiamo, ad esempio, parecchi disagi dovuti a modifiche operative e cancellazioni di Pnr da parte dei vettori e questo complica il nostro lavoro, ma lo rende allo stesso tempo ancora più utile ed imprescindibile per il cliente. La tempestività nella soluzione dei problemi e l’assistenza saranno fondamentali per avere successo questa estate e saranno anche gli argomenti migliori per fidelizzare definitivamente i clienti”.



Su questo fronte la tecnologia si rivela fondamentale per rendere più fluido possibile il processo di prenotazione ai consulenti di viaggio. “Investire in tecnologia oggi – conclude Davide Volpe, co-founder Travel Expert - significa potenziare gli strumenti a disposizione di consulenti e clienti finali per rendere il customer journey e l’esperienza di ritorno al viaggio il più appagante possibile. Recentemente, ad esempio, abbiamo sviluppato un’integrazione tra la nostra piattaforma e l’app Siap: oltre a semplificare l’invio di offerte e preventivi, permette ai consulenti di essere sempre in contatto con i clienti e di inviare tempestivamente documenti o eventuali comunicazioni relative alla pratica”.