Mister Holiday lancia la campagna social che dà voce alle agenzie

10:41

Una campagna di storytelling per raccontare il network tramite la voce diretta delle agenzie di viaggi. Questa l'iniziativa di Mister Holiday, la rete di distribuzione partecipata dal gruppo Volonline.

“Si tratta di una campagna di storytelling dove a raccontarsi sono alcune delle nostre agenzie associate che, attraverso la loro esperienza personale con il network, mettono in evidenza i vantaggi di associarsi - precisa il ceo Laura Sandrini -. Partiamo dal presupposto che ogni agente di viaggi sia unico, con una propria storia alle spalle, fatta di successi e di difficoltà, e con un particolare talento da esprimere sul lavoro: dall’agente di viaggi che ha un suo marchio tour operator e desidera mantenerlo a chi è radicato su un territorio e vuole continuare a prenotare pacchetti di tour operator locali, da chi preferisce dedicarsi esclusivamente alla vendita di viaggi senza pensare al backoffice".



La campagna, dal nome 'Liberi di essere Mister Holiday', vuole sottolineare anche come le agenzie, grazie all'appartenza al network, siano libere "di pensare soltanto alla vendita di pacchetti di viaggi - aggiunge Fabio Bignotti (nella foto), presidente del network - perché sanno che alle loro spalle c’è un network che fornisce loro tutta una serie di attività. Inoltre, un altro dei nostri punti di forza è la durata contrattuale: le agenzie di viaggi entrano nel network ma sono libere di uscire in qualsiasi momento se non si sentono rappresentate e non trovano il partner che si aspettavano".



Attualmente le agenzie del network, dopo una decina di nuovi ingressi, sono arrivare a quota 115 tra aip, formula Network e personal travel agent.



Intanto proseguono i corsi di formazione di Mister Holiday, che ha organizzato due mezze giornate di incontri di lunedì, una il 27 giugno a Napoli per il Centro e Sud Italia e una l’11 luglio a Milano, per il Nord Italia. Obiettivo è aggiornare gli agenti di viaggi sui nuovi prodotti Teorema Vacanze e Volonline.