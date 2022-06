08:03

L’ok Ue all’esonero contributivo per le assunzioni anche nelle agenzie di viaggi “sarebbe una notizia positiva se non fossimo già quasi fuori tempo massimo con il Decreto Sostegni ter”. Così in una nota Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi Confesercenti, sul via libera della Commissione alla misura prevista dal Governo per agenzie e tour operator.



Il presidente sottolinea che “il provvedimento, approvato a gennaio, prevedeva infatti la decontribuzione 2022 anche per chi faceva rientrare i propri collaboratori al lavoro per i mesi compresi tra aprile e agosto. Ma siamo già a fine giugno e non abbiamo ancora ricevuto la circolare attuativa da parte dell’Inps”, denuncia.

Pubblicità

Un grave ritardo

Un “grave ritardo - tuona Rebecchi - per un comparto che è stato fermo per due anni a causa della pandemia e che, nonostante alcuni segnali di ripresa della domanda, si trova ancora in una situazione di difficoltà e di incertezza dovuta alle attuali condizioni internazionali”.



Il presidente di Assoviaggi chiede perciò alle istituzioni “un deciso cambio di passo, le imprese del turismo organizzato – conclude - attendono risposte certe”.