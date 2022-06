Fiavet Puglia: Giuseppe Ormas eletto presidente

15:09

Cambio alla guida di Fiavet Puglia. L'assemblea elettiva regionale ha scelto all'unanimità come presidente della territoriale Giuseppe Ormas (nella foto), titolare della storica agenzia Ormas Viaggi di Barletta. L'ex presidente Piero Innocenti è attualmente presidente Vicario regionale oltre che vicepresidente provinciale per Bari.

"La mia Agenzia di Viaggi insiste sul territorio sin dal 1913 - commenta Ormas -, dunque posso permettermi di dire che conosco bene le problematiche del nostro settore. Cercherò di raccogliere le istanze degli associati e di trasmetterle adeguatamente a tutti gli interlocutori istituzionali, dove la Fiavet Puglia è già tenuta in grande considerazione. Un altro obiettivo? Creare le condizioni per diventare sempre più numerosi, perché la nostra voce possa essere sempre più forte"



Il nuovo consiglio direttivo di Fiavet Puglia è ora composto dai vicepresidenti provinciali Piero Innocenti (Innocenti Viaggi, Bari), Nicola Vassallucci (Vassallucci Viaggi, Andria), Salvatore Fazzina (Yoda Tour, Brindisi), Filippo Guglielmi (G.Tours, Foggia) e Bruna Nardi (Golden Spider, Taranto). I consiglieri regionali sono: Antonella Biga (Gemina Viaggi di Bari), Roberto Giovanni Caputi (Masterpiece Viaggi di Ruvo di Puglia), Adriano Guadalupi (Poseidone Viaggi di Brindisi), Teresa Lategola (Everest Viaggi di Terlizzi), Vito Marinelli (Vr Viaggi di Turi), Nicoletta Morfini (Morfimare Viaggi di Bari e Paolo Tarantini (Resta Viaggi di Corato).



I revisori dei conti sono Giuseppe Ancona ( Ancona Viaggi, Bari), Luigi Lanotte (Apv Viaggi, Bisceglie) e Michele Viola (Basic One, Bari). I probiviri sono Damiano De Palma (Laureatana Viaggi, Bitonto), Leonardo Garofoli (Sciamanin Viaggi, Bari) e Vincenza Navarra (Le Ginestre Viaggi, Bari).