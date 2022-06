08:03

Tutelare agenzie di viaggi e clienti: è con questo obiettivo che Aidit, Assoviaggi e Maavi hanno scritto ai Ministri dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e del Turismo Massimo Garavaglia.

La richiesta dei firmatari (i presidenti di Aidit Confindustria Domenico Pellegrino, di Assoviaggi Confesercenti Gianni Rebecchi e di Maavi Conflavoro Enrica Montanucci) è “accelerare il processo di liquidazione dei rimborsi e rifinanziare i due fondi creati per ridurre l’impatto economico derivante dalla pandemia da Covid-19, e dalla conseguente cancellazione di servizi turistici e di viaggio, e che ha riguardato sia la clientela, sia le agenzie”.



Le associazioni hanno sottolineato il ruolo centrale dei fondi creati dal Governo per i consumatori titolari di voucher e per il rimborso dei voucher emessi da Alitalia. Tuttavia, scrivono, “la circostanza che, a distanza di lungo tempo dalla istituzione dei due fondi, non si sia provveduto alla liquidazione delle domande di accesso, genera evidenti difficoltà e malcontento, sia presso la categoria agenziale, sia da parte dei consumatori”.



Il peso per la distribuzione

La lettera prosegue: “Da un lato le agenzie di viaggi (le quali, peraltro, hanno negli scorsi mesi continuato a svolgere una preziosa funzione di supporto ai viaggiatori, assistendola nella elaborazione e presentazione delle domande) non sono in condizione di far fronte alle richieste di informazioni in merito allo stato delle pratiche inoltrate attraverso le piattaforme dedicate; dall’altro, la mancata tempestiva liquidazione dei rimborsi non consente alla clientela di riutilizzare gli importi per l’effettuazione di nuove prenotazioni; dall’altro ancora, le agenzie di viaggi - nei casi in cui abbiano esse titolo ad accedere ai rimborsi – subiscono una mancanza di liquidità, tanto più pesante alla luce delle gravi perdite determinatesi a seguito dell’emergenza pandemica”.



Le associazioni chiedono dunque di rifinanziare i fondi e di intervenire concretamente sulla questione voucher, che rischia di minare la ripresa del comparto del turismo organizzato.