Thai Padel Cup: sabato a Roma la prima edizione con Fiavet Lazio

21:00

Agenti di viaggi, tour operator e addetti al settore turistico sono tutti invitati sabato 2 luglio alle 16 allo Sporting Club La Torre di Roma per la prima Thai Padel Cup, il torneo di padel organizzato da Fiavet Lazio aperto anche ai non iscritti alla regionale.

L’iniziativa porta la firma della vice presidente Luana De Angelis “per ritrovarci finalmente in leggerezza, tornare a sentirci una grande squadra, tutti ugualmente appassionati di questa nostra professione bella e sfidante”.



“Cerchiamo di tornare alla normalità - sottolinea il presidente Stefano Corbari -, stare insieme come in passato, quando di sport ne facevamo spesso, dal calcetto alle pedalate e altro ancora. Insieme alle aziende che da sempre contano dichiaratamente sulla filiera del turismo organizzato e sulle agenzie di viaggi”.



Il primo torneo di padel di Fiavet Lazio decolla con partner di spessore. Main sponsor è l’ente nazionale del turismo thailandese insieme a Futurviaggi, già partner della Amazing Thailand & Qatar Airways Golf Cup e ViaggiOggi, affiancato da Sky Express.



“Lo sport è uno dei veicoli di promozione più potenti in tutti i settori - nota Sandro Botticelli, marketing manager Italia dell’ente nazionale del turismo thailandese – la nostra Amazing Thailand & Qatar Airways Golf Cup italiana compie nove anni, sette delle dieci tappe si giocano in partnership con Rotary Golf Italia. Inoltre ora il nostro torneo apre ai vincitori l’ingresso alla neonata Phuket Cup 2022, che si gioca in Thailandia. Noi siamo sempre pronti a investire sullo sport. Fiavet Lazio ci ha proposto il padel una disciplina di gran moda, con l’ottima idea farne occasione di divertimento per agenti e tour operator: un segmento importante che alla Thailandia assicura la distribuzione di qualità”.



“Le squadre saranno combinate a sorpresa - avverte Luana De Angelis - miste sia per genere che per livello di preparazione. Sarà più divertente e molto competitivo, e servirà a ricordare che dobbiamo fare squadra, tutti insieme, se vogliamo contare. Ringraziamo i nostri sponsor, e ringraziamo lo Sporting Club La Torre che ci è venuto incontro con tariffe su misura”.

In palio non solo coppe e medaglie, ma anche servizi offerti dagli sponsor.