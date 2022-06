Bonus 200 euro: le procedure da seguire per gli stagionali

09:21

L’Inps ha attivato il portale per la presentazione delle domande di accesso al bonus una tantum di 200 euro, previsto dal Decreto Aiuti. Se per alcune categorie l’agevolazione sarà erogata automaticamente nella busta paga, però, per altre sarà necessario inoltrare le richieste all’Istituto nazionale di previdenza sociale.

Rientrano tra queste, precisa ilsole24ore.com, i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, autonomi occasionali privi di partita Iva e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e non continuativa.



Le procedure

Le istanze dovranno essere inviate entro il 31 ottobre 2022, accedendo alla sezione ‘Prestazioni e servizi’ del portale dell’Inps.



Una volta entrati bisognerà cliccare nell’area ‘Servizi’ e cercare la voce ‘Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche’ e qui effettuare l’autenticazione con Spid o Cie.



In alternativa, è possibile richiedere il bonus attraverso patronato o contattando i numeri: 803.164 da rete fissa; 06164164 da rete mobile.