Broccoli, Veratour: “Il web rafforza le agenzie Verastore”

09:49

"La nascita del canale web rafforza le Verastore. Non è una contraddizione, ma la premessa al new deal Veratour, ancora fresco del debutto nell'e-commerce, per il suo network di agenzie. "Stiamo entrando in una nuova fase dell'evoluzione delle Verastore - ha spiegato Massimo Broccoli, direttore commerciale Veratour, durante la convention al Veraclub Cala Ginepro, in Sardegna -, che allo stato attuale sono circa 900, per un'incidenza di circa il 70 per cento sul fatturato complessivo. L'obiettivo del prossimo triennio è portarle a una quota del 90-100 per cento del fatturato distribuito sul canale delle agenzie di viaggi. Obiettivo raggiungibile con nuovi investimenti, ma anche riscrivendo il patto di collaborazione, basato su un contratto che prevederà iniziative commerciali, di comunicazione e marketing che determineranno il livello di profondità dell'accordo...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)