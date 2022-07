Bonus 200 euro per gli stagionali: tempi e modalità per richiederlo

10:55

Arriverà in autunno il bonus 200 euro per gli stagionali e i lavoratori a collaborazione coordinata e non continuativa. Per queste categorie il termine ultimo per inoltrare le richieste all’Inps è infatti fissato per il 31 ottobre 2022.

Entro questa data dovranno essere presentate le domande nell’area dedicata del portale dell’Istituto nazionale di previdenza sociale. Solo successivamente - riporta Corriere.it - sarà possibile beneficiare del bonus.



Le istanze dovranno essere inviate accedendo alla sezione ‘Prestazioni e servizi’ del portale dell’Inps.



Una volta entrati bisognerà cliccare nell’area ‘Servizi’ e cercare la voce ‘Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche’ e qui effettuare l’autenticazione con Spid o Cie.



In alternativa, è possibile richiedere il bonus attraverso patronato o contattando i numeri: 803.164 da rete fissa; 06164164 da rete mobile.