10:22

Il Ministero del Turismo ha aggiornato l’elenco dei beneficiari del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto che il Pnrr ha istituto in favore delle aziende del settore turismo. Si tratta, nello specifico, dell'Allegato A del Decreto di concessione degli incentivi ex art. 1 D.L. 152/2021, pubblicato lo scorso 27 giugno 2022.



La rettifica

Il nuovo elenco annulla e sostituisce il precedente, in quanto, precisa il Ministero in una nota, “contenente dei meri refusi a causa di un disguido informatico determinato dal sistema operativo della società Invitalia, soggetto gestore di tale procedura”. Una problematica che ha determinato “un disallineamento per 46 beneficiari”.

Il nuovo elenco è disponibile ai seguenti link: parte 1 – parte 2 – parte 3