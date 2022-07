Fiavet Piemonte, gli eductour ripartono dalla Croazia

19:30

Ripartono dalla Croazia gli eductour di Fiavet Piemonte. Dieci tra agenti di viaggi e accompagnatori professionali della regione sono partiti da Torino con il nuovo volo Ryanair, per visitare Zara, l’isola di Pag e la piccola antica Nin, per un tour all’insegna della cultura, della storia e del gusto.

Pubblicità

Il viaggio, il primo del 2022 per l’associazione piemontese, è stato organizzato dalla presidente, Gabriella Aires, e da Viviana Vukelic, delegata in Italia dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo.



“È ora di tornare a formarci sul campo al fianco dei nostri partner più dinamici - commenta in una nota Aires -. La Croazia esce dalla pandemia in grande slancio innovativo, noi italiani non possiamo perdere opportunità, dobbiamo esserci e partecipare alla ripresa”.



“Sono orgogliosa di questa iniziativa del Piemonte – fa eco Ivana Jelinic, presidente nazionale di Fiavet –, che testimonia la vitalità dell’associazione sul territorio, al fianco delle nostre aziende in questa ripresa ancora piena di fatica e difficoltà”. “E noi – aggiunge Vukelic – siamo sempre a disposizione degli agenti di viaggi, spero che questa bellissima collaborazione con Fiavet Piemonte possa continuare”.