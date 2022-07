08:01

Assicurazioni, rimborsi, legislazione: come riuscire a non perdere le somme versate nel caso in cui si debba rinunciare alla vacanza già acquistata a causa del Covid?



repubblica.it ha stilato un vademecum per riuscire a rientrare di tutte o quasi le spese sostenute. La prima raccomandazione è ovviamente quella di sottoscrivere un'assicurazione che copra anche la casistica della positività al Covid.



Le normative

Ma non solo. In caso di tampone positivo, per quando riguarda i voli è necessario informnare subito la compagnia aerea e fornire l'esito del test (che non deve essere fai da te). La comunicazione deve essere tempestiva, altrimenti si rischiano di perdere le somme versate. Il rimborso andrebbe riconosciuto in denaro, ma la compagnia può offrire un voucher.

Anche nel caso di prenotazioni alberghiere la legge dovrebbe consentire di cancellare senza penali in caso di tampone positivo (se l'hotel si trova in Italia). Ma anche qui il consiglio è di informare immediatamente la struttura.



Secondo quanto riporta il sito del quotidiano, nel caso di autonoleggio non dovrebbe essere complicato chiedere il rimborso. L'altissima domanda, cui l'offerta non riesce a stare dietro, ha reso infatti più flessibili gli operatori di questo settore, che spesso sono sicuri di 'ripiazzare' la prenotazione in breve tempo senza troppi problemi.