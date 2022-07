Crescono i prestiti per andare in vacanza: cifre al raddoppio

13:23

Un totale di 160 milioni di euro. Questo, secondo le stime di Facile.it e Prestiti.it, l'importo totale dei prestiti personali per le vacanze erogati nel primo semestre del 2022.

Una cifra che, riporta una nota, rappresenta un incremento del 96% rispetto allo stesso periodo del 2021.



L'analisi sottolinea anche che l'importo medio richiesto, per questa tipologia di prestito, è di 5.597 euro. Per quanto riguarda invece il target, le cifre parlano chiaro: a fare richiesta sono soprattutto i giovani. L'età media di chi richiede un prestito per sostenere le spese della vacanza è infatti pari a 36 anni e più di un terzo delle domande arriva da under 30.