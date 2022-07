L'estate di Smartbox: tutte le iniziative e le novità della Summer Campaign

12:54

Un mix di iniziative che toccano digital, social, ma anche i punti vendita e i contest e che hanno come fil rouge la gioia di cogliere l’attimo. Si compone così il mosaico della Summer Campaign di Smartbox, il cui intento è valorizzare i cofanetti estivi e spingere le novità dell’estate 2022.

Come quelle di Emozione3: i ‘Summer Bi-Pack', che abbinano le migliori esperienze tra viaggi, gastronomia e divertimento a un prezzo speciale, oltre alle proposte 'Parchi tematici', per una giornata a Mirabilandia, Gardaland e all’Acquario di Genova



La promozione e i contest

La Summer Campaign partirà con la promozione in store che, fino al 30 settembre, raggiungerà le insegne della grande distribuzione organizzata e dell’elettronica di consumo, oltre a selezionate agenzie di viaggi. Saranno installati box pallet brandizzati in corner dedicati in più di 400 punti vendita per le proposte Smartbox e in oltre 90 per i cofanetti Emozione3. Il presidio degli store sarà rafforzato dalla presenza di promoter in circa 50 negozi premium.



Tra le attività dirette al consumatore finale, è attivo fino al 30 settembre il concorso misto La Ruota della Fortuna. Per partecipare è sufficiente registrare il codice di 9 cifre associato a ogni cofanetto sul sito esperienzedavincere.com inserito e la formula mista consente a ogni utente di ricevere immediatamente, via mail, un promo code del valore di 20 euro, da utilizzare per prenotare una delle esperienze disponibili su lastminute.com e Weekendesk.it.



Sarà inoltre possibile tentare la sorte e giocare alla ruota della fortuna virtuale per accedere a una delle 60 attività messe in palio dai partner di Smartbox2. Sui social tra le novità di quest’anno vi è il profilo TikTok per Smartbox, attivo da questo mese, che vede il coinvolgimento di alcuni micro influencer del settore travel che, tramite reels, IG stories, post blog e contenuti video, condivideranno i momenti estivi vissuti grazie al brand.



A luglio e a settembre Smarbox attiverà anche due coppie di ambassador che esploreranno le bellezze della penisola grazie ai cofanetti ‘Città d’Italia in treno’ e ‘Riscopri l’Italia in Treno’. Il loro soggiorno, documentato in tempo reale da contenuti immersivi e coinvolgenti, toccherà, tra le varie mete, la regione Campania e sarà completato da esperienze firmate Smartbox in Costiera Amalfitana tra giri in barca e Zip Line.