Aiav scrive a Ryanair: “Le agenzie tradizionali non usano sistemi di screen scraping”

09:49

L'ufficio legale di Aiav prende carta e penna e scrive a Ryanair. Il motivo? Alcune comunicazioni inviate ai clienti che hanno acquistato il biglietto in agenzia di viaggi.

Pubblicità

Il passaggio contestato dall'associazione di categoria, come riportato in una nota diffusa dalla stessa Aiav, è il seguente: "La tua prenotazione è stata identificata come effettuata tramite un’agenzia di viaggi online (Ota) e, purtroppo, questo rende molto difficile per noi offrirti il tipo di servizio che vorremmo. Queste prenotazioni non autorizzate tramite sistemi automatizzati di estrazione dati dai siti web per uso commerciale (“screen scraper”) sono fonte di grande frustrazione per i clienti e per Ryanair, poiché le prenotazioni che effettuano non contengono alcuna informazione riconducibile a te, utilizzano carte di credito che non sono di tua proprietà per proteggere la prenotazione e mascherare gli indirizzi e-mail impedendoci di contattarti direttamente. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile accedere alla prenotazione per apportare modifiche al viaggio o per effettuare il check-in dei voli sul nostro sito web".



Ma, fa notare Aiav, "i clienti delle agenzie a cui questa mail viene inviata non hanno acquistato il biglietto aereo tramite un’agenzia di viaggi on line, che utilizza sistemi di screen scraping, ma presso una tradizionale agenzia di viaggi, che non utilizza sistemi di screen scraping e non è un’Ota". E aggiunge: "Dai termini d’uso del sito di Ryanair non si evince in alcun modo un divieto, per le agenzie di viaggio 'tradizionali' di prenotare, in maniera 'tradizionale' ovvero senza l’utilizzo di sistemi di screen scraping, trasferimenti aerei per i propri clienti".



L'associazione sottolinea: "Riteniamo quindi che la comunicazione di Ryanair vada radicalmente rivista, aggiornata e chiarita". E conclude: "In difetto, ci vedremo costretti a procedere presso le competenti Autorità per far cessare tali comportamenti, con riserve di agire per il risarcimento dei danni subiti e subendi".