CleanBnB: le cifre del semestre sono paragonabili all’intero 2021

Ha superato i 10,2 milioni di euro in soli sei mesi dell’anno (+264% rispetto al primo semestre 2021) il volume di incassi di CleanBnB, che da gennaio a giugno è arrivata a gestire 26.583 soggiorni. Valori che sono paragonabili al risultato dell’intero 2021, con stime di arrivi turistici che continuano a essere riviste al rialzo.

“Il primo semestre 2022 - spiega il presidente e a.d. Francesco Zorgno - archivia così il lungo capitolo Covid portando l’azienda dove avrebbe dovuto essere nel 2020 dopo la quotazione in Borsa, con risultati raddoppiati di anno in anno, ma con un business più sostenibile ed efficiente, in uno scenario competitivo profondamente cambiato”.



Crescita costante

Il trend di crescita del mercato turistico italiano, monitorato settimanalmente dal Bollettino dell’Ufficio Studi dell’Enit, è costante ed è ormai evidente in tutta l’industria turistica italiana e non solo nel comparto degli affitti brevi. Quest’ultimo non ha sofferto come quello alberghiero in questi due anni di pandemia e ora consolida la crescita con +7% di notti prenotate per l’estate 2022, rispetto al trimestre giugno-settembre del 2019 (fonte Airdna), migliorando le performance con ricavi medi e tassi di occupazione in salita.



L'exploit delle locazioni brevi

Si riaccende dunque l’interesse verso le locazioni brevi, con una previsione di un incremento del 105% di contratti di locazione breve nel 2022 rispetto al 2021 (Stima di Scenari Immobiliari) e i proprietari sono nuovamente molto fiduciosi rispetto alle potenzialità del mercato. Il portafoglio CleanBnB continua pertanto a crescere senza sosta con una buona distribuzione su tutto il territorio e supera a oggi i 1400 immobili distribuiti in oltre 60 località in Italia, tutti in gestione diretta ed esclusiva, anche grazie ai tanti contratti firmati negli ultimi mesi tra cui il rilancio di un complesso di grande prestigio a Venezia, nei locali dell’ex Mulino Stucky nell’isola di Giudecca che segna il consolidamento della posizione nella gestione di appartamenti e immobili di pregio che affianca il settore gestione ville di lusso, e l’avvio di una importante struttura con decine di unità abitative a Milano.



“CleanBnB - sottolinea Zorgno - esce rafforzata da questi due anni difficili, ma certamente positivi e produttivi perché non ci siamo mai fermati, neanche quando gli spostamenti erano bloccati. Gli straordinari risultati dei primi mesi del 2022 non ci sorprendono, anche perché confermano il grande lavoro fatto fino ad oggi dal team CleanBnB, che si è fatto trovare puntuale all’appuntamento della grande ripartenza post-Covid”.