Caleidoscopio amplia gli orari di Travel Affair per l’assistenza agli agenti sulla biglietteria aerea

14:45

In un momento particolarmente difficile per chi opera con i biglietti aerei, Travel Affair ha deciso di venire incontro alle agenzie ampliando l'assistenza.

Dopo la recente ondata di cancellazioni e scioperi che con ogni probabilità si protrarrà almeno per tutta la stagione estiva, la business unit del gruppo Oltremare/Caleidoscopio specializzata nella biglietterai aerea ora è disponibile 7 giorni su 7 con una nuova modalità di copertura relativa anche alle giornate festive e fuori dai tradizionali orari. La reperibilità straordinaria è ora assicurata via telefono da lunedì a venerdì fino alle 21, al sabato pomeriggio tra le 16 e le 18.30 e infine la domenica mattina tra le 10 e le 12.30.



"In una fase storica come quella attuale - commenta Stefano Uva, coo del gruppo Oltremare/Caleidoscopio - è impensabile non offrire una copertura che consenta alle agenzie la possibilità di raggiungere il reparto operativo anche nei giorni festivi e oltre gli orari canonici".