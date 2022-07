Assicurazioni: Imaway lancia i prodotti Gruppi e Lavoro

14:47

Due nuovi prodotti assicurativi per chi viaggia arrivano da Imaway, l’assicurazione di viaggi di Ima Italia Assistance, filiale italiana del gruppo francese Inter Mutuelles Assistance.

Oltre alla copertura Viaggio Singolo, che assicura viaggi fino a 100 giorni, Multiviaggio, che assicura tutti i viaggi intrapresi in un anno, con il limite di 30 giorni per singolo viaggio, e Studenti per i giovani che viaggiano all’estero per un periodo massimo di 365 giorni, sono ora disponibili le due nuove proposte Imaway Viaggio Gruppi e Imaway Viaggi Lavoro.



Per quanto riguarda i gruppi, la polizza dedicata consente di fornire una protezione totale per viaggi fino a 100 giorni con massimo 20 assicurati. Garantisce l’assistenza 24 ore su 24 e il pagamento diretto delle spese mediche.



Due le tipologie: Imaway Viaggio Gruppi Smart, che assicura l’assistenza sanitaria anche per i familiari a casa, l’assistenza all’abitazione per tutta la durata del viaggio e la presa in carico diretta delle spese ospedaliere e chirurgiche in viaggio, fornisce la garanzia di tutela in caso di smarrimento del bagaglio, la garanzia infortuni e la tutela legale e Imaway Viaggio Gruppi Top che oltre alle garanzie della versione Smart, mette al sicuro gli assicurati anche in caso di perdita del volo o della nave e in caso di annullamento del viaggio per infortunio o malattia.



Con la ripresa del business travel, Imaway mette a disposizione anche Imaway Viaggi Lavoro per i singoli professionisti o per le piccole realtà che desiderano una protezione completa per tutti i viaggi di lavoro che intraprenderanno durante l’anno. La durata massima di ogni singolo viaggio potrà essere di 30 giorni.



Questa copertura fornisce assistenza 24 ore su 24, con la presa in carico diretta delle spese mediche. Inoltre proprio perché pensata per i professionisti, prevede la salvaguardia delle attrezzature di lavoro in viaggio e l'eventuale viaggio in sostituzione di un collega in caso l'assicurato dovesse, per malattia o infortunio, non essere più in grado di svolgere l'attività lavorativa.



“Con Imaway puntiamo ad ampliare il ventaglio della nostra offerta viaggi - spiega Paola Bianchi, chief marketing & commercial officer di Ima Italia Assistance -. Differenziare l’offerta delle nostre assicurazioni viaggio ci permette di rispondere in modo più efficace alla domanda di un pubblico sempre più consapevole e propenso a viaggiare con una copertura assicurativa”.