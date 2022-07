Singapore: sospesa l'agenzia Continental Travel

17:33

L'attività dell'agenzia di Singapore Continental Travel è stata sospesa per 5 mesi. La decisone è stata presa in seguito alla contestazione di alcune pratiche (in relazione al sistema di voucher SingapoRediscovers) che avrebbe portato anche all'arresto di tre persone.

La notizia, ripresa da travelmole.com è stata data direttamente da Singapore Tourism Board. Il quale ha anche affermato che "non esiterà a prendere le misure necessarie per proteggere la reputazione dell'industria dei viaggi di Singapore".



Continental Travel era stata esclusa dal programma dei voucher lo scorso anno.