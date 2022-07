Fiavet, a ottobre a Tenerife la Convention 2022

10:32

Si terrà a Tenerife, dal 25 al 30 di ottobre, la Convention Annuale di Fiavet-Confcommercio. Al cento dell’evento, organizzato in collaborazione con l’Ente spagnolo del turismo (turespaña) e Turismo di Tenerife, l’andamento dell’estate e le prospettive di ripresa per il 2023, nonché le sfide da affrontare per la ripartenza.

La scelta di Tenerife, spiega l’associazione in una nota, “vuole aprire un focus importante sulla Spagna e le isole Canarie in particolare. Fiavet-Confcommercio torna nel Paese che è tra i primi che ha visitato dopo il lockdown, nel 2021, per trarre un bilancio su questi difficili anni di crisi e orientarsi, assieme ai grandi player del settore, verso nuovi sviluppi del turismo”.



Attesi alla convention anche esponenti di primo piano del mondo della politica e delle istituzioni.