Resterà in carica nel quadriennio 2022-2026 Domenico Pellegrino. L’asseblea dei soci Aidit, l’Associazione italiana distribuzione turistica, aderente a Federturismo Confindustria, lo ha infatti eletto come presidente per il prossimo mandato.

“Negli ultimi due anni l’attenzione del comparto del turismo organizzato è stata concentrata prevalentemente sul tema dei sostegni economici alle imprese e poi sulla ripartenza auspicata che ha colto impreparata una parte importante del nostro sistema. Mi riferisco al settore del trasporto aereo - ha dichiarato Pellegrino individuando le priorità da affrontare -. Quello che sta avvenendo in queste settimane fra cancellazioni e ritardi dei voli, in particolare da parte delle compagnie low cost, è incredibile sta affossando le nostre attività che faticosamente stavano provando a risollevarsi dopo oltre due anni drammatici”.



Le necessità

Secondo il presidente “il recupero dei volumi e soprattutto di adeguati livelli qualitativi dell’offerta aerea e la capacità del nostro Paese di dotarsi di collegamenti aerei affidabili in entrata e in uscita saranno un presupposto fondamentale per il rilancio del turismo in generale e del turismo organizzato in particolare”.