di Amina D'Addario

08:21

La caduta del Governo guidato per diciassette mesi da Mario Draghi scuote anche il mondo delle agenzie di viaggi. Che ora si interrogano sugli effetti dell’incertezza politica su un settore già colpito da due anni di pandemia e da un’inflazione galoppante.



Risveglio amaro

Un risveglio amaro per Giambattista Merigo, titolare della Amerigo Viaggi di Brescia: "E' chiaro che l’incertezza politica fa male al turismo. Senza considerare l’impasse inflitto alla realizzazione del Pnrr, nei prossimi mesi mancheranno risposte su temi importanti come la gestione della pandemia, i rincari e, guardando al nostro settore, anche su ristori, voucher o taxi. Se non c’è un Governo, non si prenderanno decisioni. E i rallentamenti saranno inevitabili in tutti i campi”.

Conseguenze da settembre

Valuta gli effetti sulle vendite Laura Bolgia, titolare della Viaggi Bolgia di Trento: “Il grosso della stagione è già stata prenotata, per cui non credo che vedremo cambiare qualcosa nell’immediato. Piuttosto le conseguenze dal punto di vista psicologico si vedranno a settembre, quando, con l’acuirsi della crisi energetica e sotto il peso degli aumenti, la gente comincerà a decidere di non andare in vacanza. È un’incertezza con cui probabilmente cominceremo a fare i conti più avanti”.

Ma c’è anche un altro aspetto che secondo Giuseppe Ciminnisi, titolare della Platani Travel di San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, va tenuto in considerazione: “Ogni elezione ha sempre voluto dire ricominciare tutto da capo, ricostruire il dialogo con la politica. Pensiamo solo al tema dei voucher per le agenzie che lavorano con il turismo scolastico: ci sono stati sei tavoli in due mesi con Miur e Mitur. Adesso tutto questo salta e bisogna ripartire da zero”.



Ministero paralizzato

Critico anche Eliseo Capretti, titolare delle agenzie Ocean Viaggi, in provincia di Brescia: “La mia impressione è che tutta la macchina del ministero del Turismo ora si paralizzerà. Anzi saranno incerte le stesse sorti del ministero, che il prossimo Governo dovrà valutare se confermare o, peggio, riaccorpare ad altri dicasteri come un tempo. Per il nostro settore la strada sarà ancora più salita”.