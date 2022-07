Abta: riechieste di viaggi in aumento del 37% rispetto al 2019

11:33

La domanda di viaggi nel Regno Unito è fortissima. Le agenzie di viaggi britanniche prevedono che questa sarà "la stagione estiva più movimentata dall'inizio della pandemia".

I dati di Abta rivelano che i livelli di richiesta registrati in questi giorni sono superiori del 37% rispetto al 2019. Questo aumento di fiducia nelle agenzie risiede soprattutto nella necessità di ricevere consigli aggiornati sulla pandemia e nella sicurezza offerta da un pacchetto di viaggio.



Come riporta Preferente, per Graeme Buck, direttore delle comunicazioni di Abta, "Questo aumento della fiducia nelle adv si registra dall'inizio della pandemia, poiché le persone hanno riconosciuto gli enormi vantaggi di ottenere l'aiuto e la consulenza di esperti al momento della prenotazione delle vacanze".