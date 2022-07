Il Qatar lancia il nuovo Specialist Programme dedicato a t.o. e agenzie

15:18

Debutta oggi il nuovo Qatar Specialist Programme, un corso di formazione dedicato ad agenzie di viaggi e tour operator di tutto il mondo, che fornirà informazioni sull'offerta della destinazione e riconoscerà la qualifica di "Qatar Specialist”.

In vista dei Mondiali di Calcio, che metteranno il Paese in vetrina, Qatar Tourism lancia il nuovo programma di formazione disponibile in 11 lingue, compreso l’italiano, per permettere agli operatori di conoscere a fondo la destinazione e poterla vendere al meglio.



“Il Qatar Specialist Programme rappresenta un importante passo nella collaborazione tra Qatar Tourism e l'industria turistica globale – dice Philip Dickinson, vice president of international markets -. Il programma contribuirà in maniera significativa all’aumento dei turisti stranieri lavorando verso l’obiettivo di accogliere 6 milioni di visitatori all'anno entro il 2030."



Il programma è stato suddiviso in moduli tematici che permettono di approfondire ogni segmento di business (crociere, sport, mare, relax,..); inoltre, consente ai partecipanti flessibilità, permettendo loro di completare ogni modulo al proprio ritmo, con il supporto di uno strumento didattico intuitivo e coinvolgente. Tra gli strumenti inclusi, si trovano mappe interattive e quiz di verifica delle conoscenze acquisite.



Gli operatori che completano il percorso di formazione avranno un accesso privilegiato alle iniziative e alle attività organizzate da Qatar Tourism, come per esempio la partecipazione a fam trip, l’accesso ad eventi speciali e promozioni, oltre a consigli utili, itinerari e le ultime informazioni su hotel e attrazioni di una destinazione in continuo cambiamento.