Viaggi di nozze: Usa, Polinesia, Australia e Giappone fra le mete al top

La grande ripresa dei viaggi di nozze è uno dei temi di questa stagione, e Fto ha dedicato al segmento un sondaggio fra i suoi associati, per indagare quali destinazioni abbiano più successo, quali i metodi di prenotazione e le cifre del budget.

Tra le mete favorite, si legge su Viaggi24, Stati Uniti, Polinesia, Australia e Nuova Zelanda, mentre numerose sono le richieste per il Giappone, che ha da poco riaperto le porte ai turisti internazionali. Tra le mete asiatiche gettonate anche Indonesia e Thailandia, mentre tra le aree emergenti si posiziona anche il Sud America.



"Le prenotazioni – dice Gabriele Milani, direttore di Fto – stanno registrando una rapida ripresa dovuta principalmente alle riaperture, che stanno interessando le principali destinazioni extraeuropee, riportando in agenzia sia le coppie che avevano dovuto rimandare il proprio viaggio prenotato nel biennio 2020-2021, sia le coppie appena sposate o prossime al matrimonio".



Dal sondaggio è emerso che la maggior parte delle coppie fa ricorso alle liste nozze. Le principali richieste riguardano l'aspetto assicurativo: c'è l'esigenza di sentirsi sicuri e tutelati sia prima del viaggio, sia durante. Non ha subito cambiamenti la durata dei viaggi di nozze, che si attesta su una media di 2/3 settimane, mentre il budget delle coppie italiane per la luna di miele si aggira intorno a 10.000-12.000 euro.