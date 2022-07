Baia Holiday, il player open air lancia la nuova mascotte e il progetto di animazione

15:26

Una nuova mascotte per Baia Holiday che sensibilizzi gli ospiti più piccini, ma anche quelli grandi, alle tematiche ambientali. Si chiama Tartabù la nuova madrina ed è una tartaruga marina, animale a rischio di estinzione minacciato dai detriti in plastica presenti in acqua e sulle coste.

“Nell’estate della ripresa a pieno ritmo delle attività di animazione abbiamo voluto pensare non solo alla qualità delle performance e delle attività proposte, ma portare indirettamente all’attenzione dei nostri ospiti la sostenibilità e l’importanza della tutela della fauna marina a rischio, dando alla nuova mascotte di Baia Holiday le forme di una tartaruga – dice Piergiacomo Bianchi (nella foto), direttore operativo Baia Holiday -. I nostri animatori nel corso dell’estate, ricorderanno a bambini e ragazzi, il valore di comportamenti virtuosi, anche per chi abita il mare e, come le tartarughe, ha bisogno di protezione”.



La creazione di una mascotte rientra nell’ambizioso piano di animazione che vede anche all’opera, per la prima volta per un gruppo impegnato nelle vacanze open air, un management artistico unificato, con performers attivi nel mondo dello show business, diretti da un nome importante quale Alberto Mangia Vinci.



Dopo due anni di attività condizionate in parte dalla pandemia, il gruppo di Baia Holiday ha voluto, infatti, dar vita a un progetto innovativo per lo spettacolo, lo sport e l’animazione.